Прокремлівські активісти в Німеччині передавали гроші на спорядження для ЗС РФ, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, подружжя Олена Колбаснікова та Макс Шлюнд передали офіцеру з Росії 500 євро на обладнання для російських військових. Жінка переїхала в Німеччину з України, але разом із чоловіком підтримує політику Путіна.

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Група проросійських активістів у Німеччині збирала гроші для придбання рацій, телефонів і навушників для російської армії. Про це пише агентство Reuters.

Лідери групи — подружжя Олена Колбаснікова та Макс Шлюнд — особисто передали російському офіцеру Дмитру Ткачову 500 євро наприкінці 2022 року.

Як уточнюється, прокремлівські активісти знали, що їхні кошти підуть на купівлю телекомунікаційного обладнання для 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, хоча постачання або фінансування такої техніки для російської армії перебуває під санкціями Євросоюзу. За німецьким законодавством порушення санкцій може каратися позбавленням волі до п'яти років.

[ + – ] Олена Колбаснікова — одна з організаторів проросійських мітингів у Німеччині

Усі гроші було зібрано групою людей, які підтримують керівництво РФ і військову агресію проти України.

За даними журналістів, подружня пара, яка проживає в Німеччині, має приховані зв'язки з російською державою, росіянами, які потрапили під санкції, або ультраправими.

Офіційної реакції від української сторони на факт передачі грошей ЗС РФ від проросійських активістів Німеччини поки що не надходило.

Олена Колбаснікова та Макс Шлюнд: хто вони?

3 січня Reuters опублікував докладне розслідування про прокремлівських активістів, які проводять у Німеччині мітинги проти постачання зброї Україні німецькою стороною. Серед інших журналісти розповіли й про Колбаснікову та Ростислава Теслюка, який змінив своє ім'я на "Макс Шлюнд" після переїзду в Німеччину 10 років тому.

[ + – ] Колбаснікова та Шлюнд розповідають про акцію на підтримку окупантів у Німеччині

До еміграції Теслюк навчався у військовій академії імені Жуковського та служив старшим лейтенантом Військово-повітряних сил РФ.

Останніми місяцями Теслюк-Шлюнд неодноразово їздив на окуповану територію на сході України.

Минулого року Колбаснікова та Шлюнд отримали квитки від берлінського відділення "Росспівробітництва" для поїздки в Москву на конференцію, на якій виступав президент РФ Володимир Путін. Після цього прокуратура в Німеччині розпочала розслідування щодо офісу "Росспівробітництва" в Берліні.

Колбаснікова родом із України. Вона народилася в Дніпрі, переїхала в Німеччину для працевлаштування медсестрою. Займає проросійську позицію та підтримує військову агресію Кремля.

Нагадаємо, 30 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував послабити обмеження проти "простих росіян". За його словами, міжнародне співтовариство може "щось змінити" в питанні візових обмежень, показавши російському народу вільний світ і демократію.