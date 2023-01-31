Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется в Украину: в МИДе отреагировали

По словам спикера украинского МИДа Олега Николаенко, заявления президента Хорватии неприемлемы, он, по сути, подверг сомнению территориальную целостность Украины.

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Во вторник, 31 января, спикер МИД Украины Олег Николаенко раскритиковал слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым никогда не вернется под контроль Украины. Николаенко назвал такие заявления неприемлемыми. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергающего сомнению территориальную целостность Украины", — заявил Николаенко.

Представитель украинского МИДа задается вопросом о том, смог бы Миланович, высказывая подобные заявления, находиться у власти в 90-х годах, когда Хорватия рисковала потерять треть своей территории из-за внешней агрессии.

Вместе с тем он поблагодарил жителей Хорватии за поддержку украинцев в борьбе против российской агрессии.

Напомним, что накануне, 30 января, Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не будет украинским, поскольку в таком случае РФ применит ядерное оружие. В случае проигрыша на поле боя, РФ прибегнет к неконвенциональному оружию.

По мнению хорватского политика, сравнивать Сербию и РФ некорректно, потому что РФ — ядерная сверхдержава.

Ранее Фокус сообщал, что президент Хорватии высказался против решения других стран Европы о поставках танков Украине. По словам Милановича, военнослужащим его страны категорически запрещено помогать Украине и участвовать в войне, где, по его утверждениям, "воюют Россия и США".