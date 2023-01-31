Президент Хорватії заявив, що Крим ніколи не повернеться до України: у МЗС відреагували

За словами спікера українського МЗС Олега Ніколаєнка, заяви президента Хорватії неприйнятні, він, по суті, поставив під сумнів територіальну цілісність України.

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У вівторок, 31 січня, речник МЗС України Олег Ніколаєнко розкритикував слова президента Хорватії Зорана Милановича про те, що Крим ніколи не повернеться під контроль України. Ніколаєнко назвав такі заяви неприйнятними. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично ставить під сумнів територіальну цілісність України", — заявив Ніколаєнко.

Представник українського МЗС задумується про те, чи зміг би Миланович, висловлюючи такі заяви, перебувати при владі у 90-х роках, коли Хорватія ризикувала втратити третину своєї території через зовнішню агресію.

Водночас він подякував мешканцям Хорватії за підтримку українців у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що напередодні, 30 січня, Зоран Миланович заявив, що Крим ніколи не буде українським, оскільки в такому разі РФ застосує ядерну зброю. В разі програшу на полі бою РФ вдасться до неконвенційної зброї.

На думку хорватського політика, порівнювати Сербію та РФ некоректно, бо РФ — ядерна наддержава.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Хорватії висловився проти рішення інших країн Європи щодо постачання танків Україні. За словами Милановича, військовослужбовцям його країни категорично заборонено допомагати Україні та брати участь у війні, де, за його твердженнями, "воюють Росія та США".