Население — 3 человека: Пригожин похвастался "взятием" села в Донецкой области (фото)

"Вагнеровцы" оккупировали населенный пункт Сакко и Ванцетти под Бахмутом, который пустовал даже до войны. На его захват кинули российских штурмовиков.

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Собственник "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин похвастался, что его наемники в среду, 1 февраля, захватили село Сакко и Ванцетти в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале "вагнеровцев".

Как уточнил российский бизнесмен, село брали штурмовики.

"Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", — передает его слова пресс-служба.

В качестве иллюстрации опубликована фотография, на которой "вагнеровцы" стоят рядом с полуразрушенным домом.

"На фотографии — единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти", — подчеркнул Пригожин.

[ + – ] "Вагнеровцы" в селе Сакко и Ванцетти

Согласно всеукраинской переписи 2001 года, население села Сакко и Ванцетти исчислялось тремя людьми.

Власти Украины и Министерство обороны страны информацию об оккупации населенного пункта пока не комментировали.

[ + – ] Сакко и Ванцетти находится в 20 км от Бахмута

Село названо в честь итальянских анархистов и участников движения за права рабочих Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, проживавших в США и приговоренных там к смертной казни в 1927 году за убийства кассира и двух охранников обувной фабрики. В СССР Сакко и Ванцетти называли "несправедливо обвиненными" пролетариями и революционерами.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 января сообщил, что введение регулярных подразделений ВС РФ на смену наемникам "ЧВК Вагнера" отсрочило кульминацию наступления россиян на Бахмут. По мнению аналитиков, переброска регулярных подразделений армии России на смену "вагнеровцам" только продлила проведение штурмовой операции на данном участке фронта, поэтому бои за город продолжаются.