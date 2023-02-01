Населення — 3 особи: Пригожин похвалився "взяттям" села на Донеччині (фото)

"Вагнерівці" окупували населений пункт Сакко та Ванцетті під Бахмутом, який пустував навіть до війни. На його захоплення кинули російських штурмовиків.

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Власник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин похвалився, що його найманці у середу, 1 лютого, захопили село Сакко та Ванцетті у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомляється в Telegram-каналі "вагнерівців".

Як уточнив російський бізнесмен, село брали штурмовики.

"Сьогодні, 1 лютого 2023 року, о 16.00, Сакко та Ванцетті було повністю взято під контроль штурмовими підрозділами ПВК "Вагнер", — передає його слова пресслужба.

Як ілюстрація опублікована фотографія, на якій "вагнерівці" стоять поряд з напівзруйнованим будинком.

"На фотографії — єдиний уцілілий будинок у Сакко та Ванцетті", — підкреслив Пригожин.

[ + – ] "Вагнерівці" у селі Сакко та Ванцетті

Згідно з всеукраїнським переписом 2001 року, населення села Сакко та Ванцетті обчислювалося трьома людьми.

Влада України та Міністерство оборони країни інформацію про окупацію населеного пункту поки не коментували.

[ + – ] Сакко і Ванцетті знаходиться за 20 км від Бахмута.

Село названо на честь італійських анархістів та учасників руху за права робітників Ніколо Сакко та Бартоломео Ванцетті, які проживали в США та засуджені там до смертної кари у 1927 році за вбивства касира та двох охоронців взуттєвої фабрики. У СРСР Сакко і Ванцетті називали "несправедливо звинуваченими" пролетаріями та революціонерами.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 січня повідомив, що введення регулярних підрозділів ЗС РФ на зміну найманцям "ПВК Вагнера" відстрочило кульмінацію наступу росіян на Бахмут. На думку аналітиків, перекидання регулярних підрозділів армії Росії на зміну "вагнерівцям" лише продовжило проведення штурмової операції на даній ділянці фронту, тому бої за місто продовжуються.