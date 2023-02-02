"Против антироссийского шабаша": РФ готовит отчеты к годовщине войны в Украине, — Лавров

По словам главы МИД России, Москва занимается контрмерами, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к происходящему на войне по ее версии.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готовит отчет для международного сообщества к годовщине вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24" и изданию "РИА Новости".

По его словам, это контрмеры к "задуманному антироссийскому шабашу" Запада и Украины, который пройдет в Нью-Йорке и на других площадках. Он добавил, что цель РФ — привлечь внимание мирового сообщества к происходящему на войне по версии Москвы.

"Наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные на конец февраля мероприятия, приуроченные к годовщине СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад активно с киевским режимом прорабатывает, чтобы это оказалась не единственными мероприятиями, привлекающими мировое сообщество. Мы тоже готовит некую отчетность о том, что происходило за этот год", — сказал он.

Напомним, в том же интервью Сергей Лавров заявил о желании России закончить войну в Украине. Однако временной фактор — не главный в этом вопросе, а итоги для "русских людей". По его словам, Москва намерена отодвигать украинские войска на "безопасное для России" расстояние.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия стремится хоть к каким-то "победам" к годовщине вторжения. По его словам, желание Кремля отчитаться о достижениях может привести к обострению на фронте в ближайшее время.