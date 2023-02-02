"Проти антиросійського шабашу": РФ готує звіти до річниці війни в Україні, — Лавров

За словами глави МЗС Росії, Москва займається контрзаходами, щоб привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається на війні за її версією.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готує звіт для міжнародної спільноти до річниці вторгнення в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" та виданню "РИА Новости".

За його словами, це контрзаходи до "задуманого антиросійського шабашу" Заходу й України, який пройде в Нью-Йорку та на інших майданчиках. Він додав, що мета РФ — привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається на війні за версією Москви.

"Наша дипломатія робитиме все, щоб задумані на кінець лютого заходи, присвячені роковинам СВО антиросійські шабаші і в Нью-Йорку, і на інших майданчиках, які зараз Захід активно з київським режимом опрацьовує, щоб це виявилося не єдиними заходами, які залучають світову спільноту. Ми теж готуємо певну звітність про те, що відбувалося за цей рік", — сказав він.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Сергій Лавров заявив про бажання Росії закінчити війну в Україні. Однак часовий фактор — не головний у цьому питанні, а підсумки для "росіян". За його словами, Москва має намір відсувати українські війська на "безпечну для Росії" відстань.

1 лютого секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія прагне хоч якихось "перемог" до річниці вторгнення. За його словами, бажання Кремля звітувати про досягнення може призвести до загострення на фронті найближчим часом.