"Телевизор с кошкой смотрели и тут все взорвалось": очевидцы об обстрела Краматорска (видео)

Удар ракетой "Искандер" нанес повреждения восьми многоквартирным домам. По словам жильца, выжившего во время ракетного обстрела, он услышал разрывы снаряда примерно в 10 часов вечера.

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Жители Краматорска Донецкой области рассказали об обстреле ракетным комплексом "Искандер-К" вечером 1 февраля, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и еще 20 получили ранения. Об этом сообщает "Суспiльне".

По словам Леонида Кулунного, выжившего во время обстрела дома, он услышал разрывы снаряда примерно в 10 часов вечера.

"Как грохнуло, а мы телевизор с кошкой Синькой смотрели. Потом я побежал в спальню, смотрю — а окон нет, ничего нет, все повырывало", — сказал мужчина, добавив, что практически сразу же на место взрыва приехали сотрудники специальных служб вместе с пожарниками.

[ + – ] Свидетельства очевидцев обстрела в Краматорске

После того, как российские войска нанесли по Краматорску удар ракетой "Искандер", были повреждены восемь многоквартирных домов, в одном из них был полностью разрушен подъезд.

По неуточненным данным, погибла директор школы и ее муж. Спасатели продолжают разбор завалов.

Напомним, что, 1 февраля, глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты полностью разрушили дом в центре города.

Ранее Фокус писал о том, что медикам удалось реанимировать пострадавшего в безнадежном состоянии, о чем также сообщил глава администрации.

По данным украинской разведки, президент РФ Владимир Путин приказал военному командованию до марта полностью захватить Донбасс. У ГУР, по словам офицера Андрея Черняка, есть данные о переброске дополнительной техники и военнослужащих оккупационных войск на восток Украины.