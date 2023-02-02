"Телевізор із кішкою дивилися і тут усе вибухнуло": очевидці про обстріл Краматорська (відео)

Удар ракетою "Іскандер" завдав пошкоджень восьми багатоквартирним будинкам. За словами мешканця, який вижив під час ракетного обстрілу, він почув розриви снаряда приблизно о 10 годині вечора.

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Жителі Краматорська Донецької області розповіли про обстріл ракетним комплексом "Іскандер-К" увечері 1 лютого, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей і ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє "Суспiльне".

За словами Леоніда Кулунного, який вижив під час обстрілу будинку, він почув розриви снаряда приблизно о 10-й годині вечора.

"Як гримнуло, а ми телевізор із кішкою Синькою дивилися. Потім я побіг у спальню, дивлюся — а вікон немає, нічого немає, все повиривало", — сказав чоловік, додавши, що практично відразу ж на місце вибуху приїхали співробітники спеціальних служб разом із пожежників.

[ + – ] Свідчення очевидців обстрілу в Краматорську

Після того, як російські війська завдали по Краматорську удару ракетою "Іскандер", було пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, в одному з них було повністю зруйновано під'їзд.

За неуточненими даними, загинула директорка школи та її чоловік. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Нагадаємо, що 1 лютого голова адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти повністю зруйнували будинок у центрі міста.

Раніше Фокус писав про те, що медикам вдалося реанімувати постраждалого в безнадійному стані, про що також повідомив голова адміністрації.

За даними української розвідки, президент РФ Володимир Путін наказав військовому командуванню до березня повністю захопити Донбас. У ГУР, за словами офіцера Андрія Черняка, є дані про перекидання додаткової техніки та військовослужбовців окупаційних військ на схід України.