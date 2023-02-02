ВС РФ получили приказ захватить Запорожье до конца февраля, — Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, к северу от города россияне перебросили до 20 единиц танков. Военные рассказывают жителям сел, где остановились, о своих предстоящих атаках.

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Российские военные получили приказ от руководства РФ захватить Запорожье и Угледар до конца февраля. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 2 февраля.

По его словам, в ночь на 2 февраля российские оккупанты перебросили в села на север от Мариуполя до 20 единиц танков. Российские войска разместились в районе сел Никольское и в направлении Волновахи. Кроме того, они рассказывают местным жителям, что получили приказ оккупировать Запорожье и Угледар Донецкой области на протяжении февраля.

Напомним, 2 февраля представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что президент РФ Владимир Путин поставил перед армией РФ захватить территорию Донецкой и Луганской областей к марту. Украинская разведка владеет информацией о переброске техники и личного состава ВС РФ на восток Украины.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что россияне попытаются это сделать, однако вряд ли их атаки будут успешными. По его словам, РФ бросила в бой свои лучшие воинские части еще в начале вторжения, они были уничтожены.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские войска могут начать наступление к годовщине вторжения. Вероятно, оккупанты попытаются наступать на двух направлениях. С этой целью РФ мобилизировала 500 тысяч солдат.