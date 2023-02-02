ЗС РФ отримали наказ захопити Запоріжжя до кінця лютого, — Андрющенко

За словами радника мера Маріуполя, північніше від міста росіяни перекинули до 20 одиниць танків. Військові розповідають мешканцям сіл, де зупинилися, про свої майбутні атаки.

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Російські військові отримали наказ від керівництва РФ захопити Запоріжжя та Вугледар до кінця лютого. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 2 лютого.

За його словами, у ніч проти 2 лютого російські окупанти перекинули в села на північ від Маріуполя до 20 одиниць танків. Російські війська розмістилися в районі сіл Микільське та у напрямку Волновахи. Крім того, вони розповідають місцевим жителям, що отримали наказ окупувати Запоріжжя та Вугледар Донецької області упродовж лютого.

Нагадаємо, 2 лютого представник ГУР Андрій Черняк розповів, що президент РФ Володимир Путін поставив перед армією РФ захопити територію Донецької та Луганської областей до березня. Українська розвідка володіє інформацією про перекидання техніки та особового складу ЗС РФ на схід України.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що росіяни спробують це зробити, проте навряд чи їхні атаки будуть успішними. За його словами, РФ кинула в бій свої найкращі військові частини ще на початку вторгнення, їх знищено.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська можуть розпочати наступ до річниці вторгнення. Ймовірно, окупанти намагатимуться наступати на двох напрямках. З цією метою РФ мобілізувала 500 тисяч солдатів.