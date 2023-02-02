"Весь город содрогнулся": в Мариуполе прогремели мощные взрывы (видео)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, "прилеты" зафиксированы в ТРЦ "Порт-Сити", который является базой оккупантов. Также взрыв был в районе 23-го микрорайона, где россияне прячут ПВО.

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В четверг, 2 февраля, в оккупированном Мариуполе прозвучала серия взрывов. Об этом у себя в Telegram-канале написал советник мэра Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Мариуполь. Бавовна. Весь город содрогнулся от серии взрывов", — прокомментировал он.

По словам Андрющенко, "прилеты" зафиксированы в торгово-развлекательный центр "Порт-Сити", который является базой ВС РФ и партии "Единая Россия". Также взрыв был в поле в районе 23-го микрорайона, где, как утверждает региональный политик, россияне любят прятать свою систему противовоздушной обороны.

"Деоккупация становится ближе", — резюмировал Андрющенко.

Местные жители в Telegram-каналах также рассказывают о взрывах в городе, после которых у припаркованных поблизости автомобилей сработала сигнализация.

Так в паблике "Мариуполь сейчас" указано, что в ТРЦ "Порт-Сити" после "прилета" начался пожар.

"Здесь было место базирования оккупантов и контейнеры, в которых жили рабочие", — уточняют администраторы.

Столб дыма видели и со стороны спортивного центра "Аляска".

Напомним, 31 января в Мариуполе слышали не менее семи взрывов. По словам Петра Андрющенко, был прилет между селами Виноградное и Пионерское.