"Усе місто здригнулося": у Маріуполі пролунали потужні вибухи (відео)

За словами радника мера Петра Андрющенка, "прильоти" зафіксовано в ТРЦ "Порт-Сіті", який є базою окупантів. Також вибух був поблизу 23 мікрорайону, де росіяни ховають ППО.

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У четвер, 2 лютого, в окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. Про це у себе в Telegram-каналі написав радник мера Петро Андрющенко. Він також опублікував відповідне відео.

"Маріуполь. Бавовна. Усе місто здригнулося від серії вибухів", — прокоментував він.

За словами Андрющенка, "прильоти" зафіксовані у торгово-розважальний центр "Порт-Сіті", який є базою ЗС РФ та партії "Единая Россия". Також вибух був у полі поблизу 23 мікрорайону, де, як стверджує регіональний політик, росіяни люблять ховати свою систему протиповітряної оборони.

"Деокупація стає ближчою", — резюмував Андрющенко.

Місцеві жителі у Telegram-каналах також розповідають про вибухи в місті, після яких у припаркованих поблизу автомобілів спрацювала сигналізація.

Так у пабліку "Мариуполь сейчас" зазначено, що в ТРЦ "Порт-Сіті" після "прильоту" почалася пожежа.

"Тут було місце базування окупантів і контейнери, в яких жили робітники", — уточнюють адміністратори.

Стовп диму бачили й із боку спортивного центру "Аляска".

Нагадаємо, 31 січня в Маріуполі чули не менше семи вибухів. За словами Петра Андрющенка, був приліт між селами Виноградне та Піонерське.