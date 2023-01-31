У Маріуполі "бавовна": у місті чули щонайменше 7 вибухів, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, був приліт між селами Виноградне та Піонерське. Вибухи були чутні по всьому місту.

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В окупованому Маріуполі почули щонайменше 7 вибухів. Про це написав радник мера міста Петро Андрющенко у себе в Telegram.

За його словами, був приліт між селом Виноградне та селом Піонерське. Також повідомляється про активну роботу ППО окупантів, вибухи було чутно по всьому місту.

"Усміхаємося і чекаємо на добрі "бавовняні" новини. Ніч перестає бути томною", — заявив Андрющенко.

Також він писав, що окупанти переміщали Маріуполем різні системи ППО. Він зазначив, що системою БУК прикривають район так званої Гавані, де дислокуються російські військові.

"У пріоритеті так звана Гавань (район приватної забудови у бік Азовсталі від залізничного вокзалу), де зафіксовано накопичення техніки; Мангуський район та ділянку на виїзд у бік Волновахи", — написав Андрющенко.

Крім того, окупанти розселяють своїх солдатів у приватних будинках Маріуполя. Вони намагаються не допускати масових скупчень, розселяючи по 3-4 особи в будинок. У дворах залишають військову техніку.

"Активно розселений сьогодні у с. Понівка та Новоггорівка. Також почали розставляти гусеничну та колісну військову техніку приватними подвір'ями. Живий щит у дії", — зазначив радника мера Маріуполя.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ розглядає виведення військ з Бахмута, але оборона продовжується. Представник ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що траса у бік Бахмута противником не перекрита, тому українські бійці отримують спорядження, боєприпаси, їжу та необхідну амуніцію.

Ще нагадаємо, що у CNN повідомили, що Захід не вірить в успіх весняного наступу РФ в Україні, якщо воно станеться. Білорусь навряд чи стане плацдармом для повторного наступу на Київ протягом найближчих кількох місяців, вважають західні офіційні особи.

Також повідомлялося, що екс-генсек НАТО заявив, що масштабний наступ РФ може статися раніше, ніж здається. За словами Расмуссена, потрібно допомогти Україні повернути під контроль окуповані території та закрити небо. Тому постачання озброєння необхідно прискорити.