В Мариуполе "бавовна": в городе слышали минимум 7 взрывов, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, был прилет между селами Виноградное и Пионерское. Взрывы были слышны по всему городу.

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В оккупированном Мариуполе услышали как минимум 7 взрывов. Об этом написал советник мэра города Петр Андрющенко у себя в Telegram.

По его словам, был прилет между селом Виноградное и селом Пионерское. Также сообщается об активной работе ПВО оккупантов, взрывы были слышны по всему городу.

"Улыбаемся и ждем хороших "бавовняных" новостей. Ночь перестает быть тяжелой", — заявил Андрющенко.

Также он писал, что оккупанты перемещали по Мариуполю разные системы ПВО. Он отметил, что системой БУК прикрывают район так называемой "Гавани", где дислоцируются российские военные.

"В приоритете так называемая Гавань (район частной застройки в сторону Азовстали от железнодорожного вокзала), где зафиксировано накопление техники; Мангушский район и участок на выезд в сторону Волновахи", — написал Андрющенко.

Кроме того, оккупанты расселяют своих солдат в частных домах Мариуполя. Они пытаются не допускать массовых скоплений, расселяя по 3-4 человека в дом. Во дворах оставляют военную технику.

"Активно расселен сегодня в с. Поновка и Новоггоровка. Также начали расставлять гусеничную и колесную военную технику по частным подворьям. Живой щит в действии", — отметил советника мэра Мариуполя.

Ранее Фокус писал, что ВСУ рассматривает вывод войск из Бахмута, но оборона продолжается. Представитель ВСУ Сергей Череватый сообщил, что трасса в сторону Бахмута противником не перекрыта, поэтому украинские бойцы получают снаряжение, боеприпасы, еду и необходимую амуницию.

Еще напомним, что в CNN сообщили, что Запад не верит в успех весеннего наступления РФ в Украине, если оно произойдет. Беларусь вряд ли станет плацдармом для повторного наступления на Киев в ближайшие несколько месяцев, считают западные официальные лица.

Также сообщалось, что экс-генсек НАТО заявил, что масштабное наступление РФ может произойти раньше, чем кажется. По словам Расмуссена, нужно помочь Украине вернуть под контроль оккупированные территории и закрыть небо. Поэтому поставки вооружения необходимо ускорить.