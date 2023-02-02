Дипломатический блицкриг: РФ перед годовщиной вторжения хочет избавиться от образа изгоя, — WP

Как президент Путин, так и члены российского правительства готовы звонить и общаться с представителями других государств, лишь бы показать, что Россия не изолирована от остального мира, сообщает издание.

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В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация развернула широкую дипломатическую кампанию, чтобы избавиться от клейма государства-изгоя. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет издание The Washington Post.

Как считает СМИ, Кремль решил использовать дипломатию, желая продемонстрировать, что страна не попала в изоляцию из-за наложенных на нее санкций. Именно в этом главная цель череды встреч и разговоров президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые состоялись в течение последних дней. Они должны показать российскому населению, что глава государства якобы сохранил свой статус "мирового лидера".

В частности, на этой неделе Путин позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману для согласования цели встречи производителей нефти ОПЕК+. Таким образом, он хотел заявить, что Россия по-прежнему остается игроком на нефтяных рынках.

МИД РФ, в свою очередь, объявил, что ожидает визита главы Китая Си Цзиньпина в 2023 году, а министр Лавров встретился со своими коллегами из Египта и Пакистана после возвращения из дипломатического турне по Африке.

Как отмечает издание, вторжение РФ в Украину в феврале прошлого года повлекло за собой неприятные последствия для Москвы на многих уровнях. Военная агрессия и последовавшие за ней санкции заставили даже наиболее давних союзников Кремля из Центральной Азии пересмотреть свои взгляды на отношения с российской стороной.

Тем не менее политолог Федор Крашенинников считает, что пока Россия может создать для населения видимость международной поддержки Путина, отсутствие приглашений на такие мероприятия, как Всемирный экономический форум в Давосе, не имеет большого значения.

"Мы можем смеяться, когда видим, как Лавров бродит по Африке, но для Путина важно то, что та часть российского общества, которая верит всему, что говорят по телевизору, смотрит новости и говорит: "Какой у нас замечательный Путин. Нет никакой изоляции", — подчеркивает эксперт.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 февраля заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует окружить Украину, чтобы затем атаковать с 2-3 направлений. Поэтому нельзя исключать новой атаки на Киев со стороны Беларуси.