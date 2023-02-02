Дипломатичний бліцкриг: РФ перед роковинами вторгнення хоче позбутися образу ізгоя, — WP

Як президент Путін, так і члени російського уряду готові дзвонити та спілкуватися з представниками інших держав, аби показати, що Росія не ізольована від решти світу, повідомляє видання.

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Напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація розгорнула широку дипломатичну кампанію, щоб позбавитися тавра держави-ізгоя. Про це у четвер, 2 лютого, пише видання The Washington Post.

Як вважає ЗМІ, Кремль вирішив використати дипломатію, бажаючи продемонструвати, що країна не потрапила в ізоляцію через накладені на неї санкції. Саме в цьому головна мета низки зустрічей і розмов президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які відбулися протягом останніх днів. Вони мають показати російському населенню, що глава держави нібито зберіг свій статус світового лідера.

Зокрема, цього тижня Путін зателефонував до спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана для узгодження мети зустрічі виробників нафти ОПЕК+. Так, він хотів заявити, що Росія, як і раніше, залишається гравцем на нафтових ринках.

МЗС РФ, зі свого боку, оголосило, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна в 2023 році, а міністр Лавров зустрівся зі своїми колегами з Єгипту та Пакистану після повернення з дипломатичного турне по Африці.

Як зазначає видання, вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року спричинило неприємні наслідки для Москви на багатьох рівнях. Військова агресія і санкції, що послідували за нею, змусили навіть найдавніших союзників Кремля з Центральної Азії переглянути свої погляди на відносини з російською стороною.

Проте політолог Федір Крашенинников вважає, що доки Росія може створити для населення видимість міжнародної підтримки Путіна, відсутність запрошень на такі заходи, як Всесвітній економічний форум у Давосі, не має великого значення.

"Ми можемо сміятися, коли бачимо, як Лавров блукає Африкою, але для Путіна важливо те, що та частина російського суспільства, яка вірить усьому, що говорять по телевізору, дивиться новини і каже: "Який у нас чудовий Путін. Немає жодної ізоляції", — наголошує експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 2 лютого заявив, що президент РФ Володимир Путін планує оточити Україну, щоб потім атакувати з 2-3 напрямків. Тому не можна заперечувати нової атаки на Київ із боку Білорусі.