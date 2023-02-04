"Первый за год свежий фрукт": вернувшиеся из плена бойцы рассказали, чем кормили оккупанты

Максим Колесников, автор известного "Дневника мобилизованного", после возвращения в Украину с аппетитом съел яблоко. Другие бойцы признались, что их кормили два раза в день, на завтрак давали запаренные отруби, на ужин — картошку.

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Ресторатор из Донецка Максим Колесников, который пошел воевать добровольцем в 2015 году и стал известен благодаря своему "Дневнику мобилизованного", стал одним из тех, кто сегодня, 4 февраля, вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщила пресс-служба украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Боец признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. На видео, опубликованном в соцсетях, Колесников с аппетитом пробует яблоко.

[ + – ] Максим Колесников искренне порадовался свежему яблоку после возвращения из плена

"Впервые за год ем свежий фрукт. Даже страшно", — комментирует он на камеру, прежде чем откусить, после чего произносит: "Реально это офигенно, офигенно". Другие бойцы, вернувшиеся сегодня домой, рассказали, чем им кормили в российском плену. Так, по словам одного из украинцев, оккупанты давали "шкарлупу з паростками", залитую маслом, или "водичку из-под капусты".

Второй боец уточняет, что кормили два раза в день. Утром давали запаренные отруби ("обмішку"), а на ужин — всегда картошку.

"Две картошки на вечер", — объяснил он, и подчеркнул, что условия содержания пленных отличались в разных тюрьмах, но везде были тяжелыми.

[ + – ] Бойцы после возвращения рассказывают, чем их кормили в плену

Известный украинский блогер Роман Шрайк у себя в соцсетях прокомментировал возвращение из плена Максима Колесникова. В частности, он уточнил, что не сразу узнал его на сегодняшних фотографиях.

"Рассматривал фото с освобожденными пленными. Обратил внимание на парня с яблоком, очень красноречивая фотка. Но так и не понял, что это мой знакомый Макс Колесников. Не узнал", — рассказал блогер, опубликовав для сравнения снимок Колесникова до плена.

[ + – ] Роман Шрайк опубликовал фото Колесникова до и после после

По словам Шрайка, доброволец попал в плен к врагу в марте 2022 года.

"С возвращением из ада, Макс", — добавил блогер.

Напомним, в субботу, 4 февраля, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулось 116 человек. Среди них — военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, полицейские, пограничники и так далее.