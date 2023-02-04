"Перший за рік свіжий фрукт": бійці, що повернулися з полону, розповіли, чим годували окупанти

Максим Колєсніков, автор відомого "Щоденника мобілізованого", після повернення в Україну з апетитом з'їв яблуко. Інші бійці зізналися, що їх годували двічі на день, на сніданок давали запарені висівки, на вечерю — картоплю.

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Ресторатор із Донецька Максим Колєсніков, який пішов воювати добровольцем у 2015 році і став відомий завдяки своєму "Щоденнику мобілізованого", став одним із тих, хто сьогодні, 4 лютого, повернувся до України в межах чергового обміну полоненими. Про це повідомила пресслужба українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Боєць зізнався, що в російському полоні майже рік не їв свіжих фруктів. На відео, опублікованому в соцмережах, Колєсніков із апетитом пробує яблуко.

[ + – ] Максим Колєсніков щиро порадів свіжому яблуку після повернення з полону

"Вперше за рік їм свіжий фрукт. Навіть страшно", — коментує він на камеру, перш ніж відкусити, після чого вимовляє: "Реально це офігенно, офігенно". Інші бійці, які сьогодні повернулися додому, розповіли, чим їх годували в російському полоні. Так, за словами одного з українців, окупанти давали "шкарлупу з паростками", залиту олією, або "водичку з-під капусти".

Другий боєць уточнює, що годували двічі на день. Вранці давали запарені висівки ("обмішку"), а на вечерю — завжди картоплю.

"Дві картоплі на вечір", — пояснив він, і підкреслив, що умови утримання полонених відрізнялися у різних в'язницях, але скрізь були важкими.

[ + – ] Бійці після повернення розповідають, чим їх годували у полоні

Відомий український блогер Роман Шрайк у себе в соцмережах прокоментував повернення з полону Максима Колєснікова. Зокрема, він уточнив, що не одразу впізнав його на сьогоднішніх фотографіях.

"Розглядав фото зі звільненими полоненими. Звернув увагу на хлопця з яблуком, дуже промовиста фотка. Але так і не зрозумів, що це мій знайомий Макс Колєсніков. Не впізнав", — розповів блогер, опублікувавши для порівняння фото Колєснікова до полону.

[ + – ] Роман Шрайк опублікував фото Колєснікова до та після після

За словами Шрайка, доброволець потрапив у полон до ворога у березні 2022 року.

"З поверненням із пекла, Максе", — додав блогер.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими, в межах якого в Україну повернулося 116 людей. Серед них — військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, поліцейські, прикордонники тощо.