Партизани, снайпери та поліцейські: Україна повернула з полону 116 людей, — Єрмак (фото, відео)
За словами голови Офісу президента, серед звільнених захисників 114 рядових та 2 офіцери. Також Києву вдалося отримати тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.
Україні вдалося повернути з полону 116 людей, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші воїни. Про це у суботу, 4 лютого, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
За інформацією Єрмака серед звільнених:
- 87 воїнів ЗСУ, 2 з них — із ССО;
- 8 бійців ТРО;
- 7 службовців Нацгвардії;
- 6 поліцейських;
- 5 прикордонників;
- 2 службовці Військово-морських сил;
- 1 співробітник рятувальної служби.
Усього звільнили 114 рядових службовців та сержантів, а також 2-х офіцерів.
Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні і повернувся після початку повномасштабного російського вторгнення. Працюємо далі. ", — резюмував голова Офісу президента Андрій Єрмак."
Нагадаємо, 16 січня повідомлялося про те, що в Туреччині представники Києва та Москви вели переговори щодо масштабного обміну військовополоненими. У ЗМІ повідомляли, що йшлося про обмін близько тисячі людей.
Раніше, 13 січня, в результаті двох раундів переговорів омбудсменів України та РФ у Туреччині відбувся обмін списками полонених та інформацією. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, з боку РФ вперше було озвучено пропозиції, які попередньо обговорювалися з українською стороною.