Партизаны, снайперы и полицейские: Украина вернула из плена 116 человек, — Ермак (фото, видео)

По словам главы Офиса презента, среди освобожденных защитников 114 рядовых и 2 офицера. Также Киеву удалось получить тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев.

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Украине удалось вернуть из плена 116 человек, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие воины. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По информации Ермака среди освобожденных:

87 воинов ВСУ, 2 из них — из ССО;

8 бойцов ТРО;

7 служащих Нацгвардии;

6 полицейских;

5 пограничников;

2 служащих Военно-морских сил;

1 сотрудник спасательной службы.

Всего освободили 114 рядовых служащих и сержантов, а также 2-х офицеров.

"Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения. Работаем дальше. Мы вернем все", — резюмировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 16 января сообщалось о том, что в Турции представители Киева и Москвы вели переговоры по поводу масштабного обмена военнопленными. В СМИ сообщали, что речь шла об обмене около тысячи человек.

Ранее, 13 января, в результате двух раундов переговоров омбудсменов Украины и РФ в Турции произошел обмен списками пленных и информацией. Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со стороны РФ впервые были озвучены предложения, которые предварительно обговаривались с украинской стороной.