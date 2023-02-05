Утренний обстрел Харькова: ракеты попали в жилой дом и университет (фото, видео)

По последним данным, пятеро человек получили различные ранения в результате ракетного удара. ВС РФ вели огонь по Харькову из комплексов С-300 с территории Белгородской области.

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Одна из российских ракет во время утреннего обстрела Харькова 5 февраля попала в центральный корпус Харьковского национального университета городского хозяйства имени О.М. Бекетова. В результате чего легкие ранения получил охранник учебного заведения. Об этом рассказал ректор Владимир Бабаев изданию "Суспільне".

Он уточнил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили несколько корпусов университета: главный, архитектурный, административный, музейный.

"Главный корпус — прямое попадание, три этажа разрушены. Архитектурный корпус — окна, двери, оборудование. В административном корпусе вылетели окна, двери. Музейный корпус поврежден, многие экспонаты спрятали", — сказал Бабаев.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что угрозы обвала жилых сооружений, которые попали под утренний обстрел россиян, нет. Однако специалисты проведут обследование во всех домах.

"Основная задача — поквартирный обход. Будем восстанавливать коммуникации, если они были повреждены", — заявил он.

Градоначальник добавил, что в зданиях не было украинских военных, а лишь местные жители.

В Офисе генпрокурора рассказали, что ВС РФ нанесли удар по областному центру около 8:20 утра. Предварительно, россияне применили ракеты С-300, которые запустили с Белгородской области.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрела здание университета серьезно разрушено. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома, ранения получили четверо его жителей. Таким образом количество пострадавших увеличилось к пяти.

Напомним, утром 5 февраля российские войска обстреляли Харьков из систем С-300. В результате чего было зафиксировано два "прилета" в центре города. Одна из ракет попала в жилой дом.

В ночь на 30 января россияне нанесли удар по жилому дому в Харькове. На месте происшествия начался пожар, а также погибла одна женщина, которая оказалась под завалами.