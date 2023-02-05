Ранковий обстріл Харкова: ракети влучили в житловий будинок та університет (фото, відео)

За останніми даними, п'ятеро людей отримали різні поранення внаслідок ракетного удару. ЗС РФ вели вогонь по Харкову з комплексів С-300 з території Бєлгородської області.

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Одна з російських ракет під час ранкового обстрілу Харкова 5 лютого влучила в центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Внаслідок чого легкі поранення отримав охоронець навчального закладу. Про це розповів ректор Володимир Бабаєв виданню "Суспільне".

Він уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили кілька корпусів університету: головний, архітектурний, адміністративний, музейний.

"Головний корпус — пряме влучення, три поверхи зруйновано. Архітектурний корпус — вікна, двері, обладнання. В адміністративному корпусі вилетіли вікна, двері. Музейний корпус пошкоджено, багато експонатів сховано", — сказав Бабаєв.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що загрози обвалу житлових споруд, які потрапили під ранковий обстріл росіян, немає. Проте фахівці проведуть обстеження у всіх будинках.

"Основне завдання — поквартирний обхід. Відновлюватимемо комунікації, якщо вони були пошкоджені", — заявив він.

Міський голова додав, що в будівлях не було українських військових, а лише місцеві жителі.

В Офісі генпрокурора розповіли, що ЗС РФ завдали удару по обласному центру приблизно о 08:20 ранку. Попередньо росіяни застосували ракети С-300, які запустили із Бєлгородської області.

У відомстві уточнили, що внаслідок обстрілу будинок університету серйозно зруйновано. Інша ворожа ракета влучила біля житлового будинку, поранення отримали четверо його мешканців. Так, кількість постраждалих збільшилася до п'яти.

Нагадаємо, вранці 5 лютого російські війська обстріляли Харків із систем С-300. Унаслідок чого було зафіксовано два "прильоти" у центрі міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

У ніч на 30 січня росіяни завдали удару по житловому будинку в Харкові. На місці події почалася пожежа, а також загинула одна жінка, яка опинилась під завалами.