В МИДе и Офисе президента прокомментировали обещание Путина "не убивать Зеленского"

Глава Кремля, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, является опытным лжецом, который никогда не выполняет свои обещания. В ОП же считают, что "откровения Бенета" могут быть фикцией для обвинения Запада в срыве переговоров

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В МИД Украины и в Офисе президента отреагировали на откровения бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета касательно обещаний лидера РФ "не убивать" Владимира Зеленского. В общем, реакция украинской стороны однозначна: Путин – лжец и верить ему не стоит.

На заявление Нафтали Бенета сам Зеленский еще не отреагировал, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил в Twitter, что Путин "искусный лжец".

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы Фото: Скриншот

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана", — написал Кулеба.

А Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, также, в Twitter, назвал слова Бенета "странным инсайдом".

[ + – ] Твит Михаила Подоляка Фото: Скриншот

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание России уничтожить Украину и убивать украинцев", – написал он

Подоляк считает, что это больше похоже на фикцию с целью обвинить Запад во срыве переговоров с Путиным.

Напомним, речь идет об интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Бенета, который рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, когда он, якобы по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, пытался организовать переговоры о прекращении войны.

Интересная деталь: сообщается, якобы "религиозный иудей Бенет нарушил субботу ради разговора с Путиным" (речь идет о 5 марта 2022 года).

По словам бывшего премьер-министра, Зеленский тогда "сидел в бункере", а когда Путин дал ему обещание не убивать президента Украины, то он передал эти слова Зеленскому по телефону, как только покинул Кремль.

"Устранение Зеленского. Это самое дорогое, это жизнь лидера. Я знал, что Зеленскому угрожают в бункере, и что они не знают его местонахождение. В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а что насчет этой истории? Ты собираешься его убивать?", И он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — заявил Бенет.

Он передал слова российского президента украинскому, и тот якобы переспросил, уверен ли Бенет, а "потом поднялся в свой кабинет и снял видео, в котором сказал: "Я не боюсь".

Такое видео действительно было записано Владимиром Зеленским, но 7 марта на Банковой в сумерках. Оно звучало так: "Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь".

Зеленский был не сам, его сопровождали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник главы ОП Михаил Подоляк.