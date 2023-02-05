В МЗС та Офісі президента прокоментували обіцянку Путіна "не вбивати Зеленського"

Глава Кремля, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є досвідченим брехуном, який ніколи не виконує своїх обіцянок. В ОП вважають, що "одкровення Бенета" можуть бути фікцією для звинувачення Заходу в зриві переговорів.

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В МЗС України та в Офісі президента відреагували на одкровення колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета щодо обіцянок лідера РФ "не вбивати" Володимира Зеленського. Загалом реакція української сторони однозначна: Путін — брехун і вірити йому не варто.

На заяву Нафталі Бенета сам Зеленський ще не відреагував, але глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав у Twitter, що Путін "майстерний брехун".

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби Фото: Скриншот

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не дайте себе обдурити: він майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", — написав Кулеба.

А Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, також, у Twitter, назвав слова Бенета "дивним інсайдом".

[ + – ] Твіт Михайла Подоляка Фото: Скриншот

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання Рф знищити Україну та вбивати українців", — написав він

Подоляк вважає, що це більше схоже на фікцію з метою звинуватити Захід у зриві переговорів із Путіним.

Нагадаємо, йдеться про інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета, який розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, коли він, нібито на прохання президента України Володимира Зеленського, намагався організувати переговори щодо припинення війни.

Цікава деталь: повідомляється, нібито "релігійний іудей Бенет порушив суботу заради розмови з Путіним" (йдеться про 5 березня 2022 року).

За словами колишнього прем'єр-міністра, Зеленський тоді "сидів у бункері", а коли Путін дав йому обіцянку не вбивати президента України, він передав ці слова Зеленському по телефону, щойно залишив Кремль.

"Усунення Зеленського. Це найдорожче, це життя лідера. Я знав, що Зеленському погрожують у бункері, і що вони не знають його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а що щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?", і він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", — заявив Бенет.

Він передав слова російського президента українському, і той нібито перепитав, чи Бенет впевнений, а "потім піднявся у свій кабінет і зняв відео, в якому сказав: "Я не боюся".

Таке відео справді було записано Володимиром Зеленським, але 7 березня на Банковій у сутінках. Воно звучало так: "Я залишаюся у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюся".

Зеленський був не сам, його супроводжували голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та радник голови ОП Михайло Подоляк.