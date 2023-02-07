В Никополе после очередного обстрела 60 тысяч людей остались без воды: первые подробности

Никополь вновь оказался под атакой российских оккупантов. Посреди ночи враг выпустил не менее 40 снарядов.

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Российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район в Днепропетровской обласии в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Атакована была Марганецкая громада. Враг выпустил по населенному пункту не менее 40 снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии, что привело к последствиям.

"Обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие – девять населенных пунктов остались без воды, это около 60 тысяч абонентов", – отметил Лукашук.

Кроме того российские оккупационные войска обстреляли четыре частных дома, электросети и газопровод, однако, к счастью, в результате из местных жителей никто не пострадал.

"Во всех остальных районах Днепропетровщины ночью было тихо. Пока всюду ситуация контролируемая Силами обороны", – добавил глава облсовета.

Обстреляна из РСЗО в эту же ночь была и Очаковская громада в Николаевской области, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Виталий Ким. У части населенного пункта пропало электричество, но пострадавших нет.

Напомним, что 6 февраля российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области, о чем сообщили в ОВА. В результате атаки из тяжелой артиллерии погиб ребенок.

Также 5 февраля, по информации мэра Харькова Игоря Терехова, ВС РФ обстреляли центр города. Один из снарядов попал в жилую застройку, а в одном из домов начался пожар. На месте обстрела к работе немедленно приступили сотрудники ГСЧС.