У Нікополі після чергового обстрілу 60 тисяч людей залишилися без води: перші подробиці

Нікополь знову опинився під атакою російських окупантів. Посеред ночі ворог випустив щонайменше 40 снарядів.

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Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області в ніч з 6 на 7 лютого. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Атаковано було Марганецьку громаду, і ворог випустив по населеному пункту не менше 40 снарядів з РСЗВ і важкої артилерії, що призвело до наслідків.

"Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок — дев'ять населених пунктів залишилися без води, це близько 60 тисяч абонентів", — зазначив Лукашук.

Крім того, російські окупаційні війська обстріляли чотири приватні будинки, електромережі та газопровід, проте, на щастя, внаслідок місцевих жителів ніхто не постраждав.

"У всіх інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо. Поки що всюди ситуація контрольована Силами оборони", — додав голова облради.

Обстріляна з РСЗВ цієї ж ночі була й Очаківська громада на Миколаївщині, про що у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОВА Віталій Кім. У частині населеного пункту зникла електрика, але постраждалих немає.

Нагадаємо, що 6 лютого російські окупанти обстріляли авто з цивільними на Херсонщині, про що повідомили в ОВА. Внаслідок атаки з важкої артилерії загинула дитина.

Також, 5 лютого, за інформацією Ігоря Терехова, ЗС РФ обстріляли центр Харкова. Один зі снарядів поцілив у житлову забудову, а в одному з будинків почалася пожежа. На місці обстрілу роботу негайно розпочали працівники ДСНС.