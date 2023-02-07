"Большой рывок для ВСУ": Байден выступит в Конгрессе с ежегодным докладом

По словам Констанцы Штельценмюллер из центра США и Европы в Институте Брукингса, у Байдена будет возможность задать тон дальнейшей поддержке Киева.

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7 февраля американский президент Джо Байден представит перед Конгрессом докладом "О положении дел в стране". Вопросы, связанные с Украиной и американской экономикой, судя по всему, будут главными на повестке. Об этом сообщает "Голос Америки".

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предположил, что глава Белого дома отметит важность лидерства США на международной арене, особенно в том, что касается поддержки Украины, противостоящей российскому вторжению. Кирби уточнил, что Байден, очевидно, также затронет вопрос о стратегическом соперничестве с КНР.

По словам Констанцы Штельценмюллер, возглавляющей центр США и Европы в Институте Брукингса, у Байдена также будет возможность задать тон дальнейшей поддержке Киева со стороны западных союзников.

По ее мнению, сейчас страны, поддерживающие Украину, стоят на раздорожье — ни администрация президента США, ни ЕС все еще не сделали окончательный выбор в том, что касается помощи Киеву.

"Должны ли они идти по пути осмотрительности, медленного и постепенного повышения градуса, чтобы так сказать "сварить лягушку" и избежать эскалации со стороны Путина? Или они должны позволить Украине совершить большой рывок, чтобы предотвратить весеннее наступление России", — пояснила Штельценмюллер, добавив, что во втором случае Украина может свести на нет все территориальные завоевания РФ и восстановить полный контроль над своей территорией.

"Сварить лягушку", — отсылка к научному эксперименту, проводившемуся в XIX веке. В его основе предположение, что если лягушку поместить в кипяток, она выпрыгнет, но если холодная вода будет медленно нагревается, земноводный гад не заметит опасности и сварится медленно.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что победа еще не в кармане, поскольку к 24 февраля российские войска будут атаковать.

Ранее Фокус сообщал, что генерал США назвал ключ к победе Украины над РФ. Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес объяснил, что Украина сможет вернуть Донбасс, но деоккупация территории Крымского полуострова потребует дополнительных средств.