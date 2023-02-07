"Великий ривок для ЗСУ": Байден виступить у Конгресі зі щорічною доповіддю

За словами Констанци Штельценмюллер із центру США та Європи в Інституті Брукінгса, у Байдена буде можливість задати тон подальшій підтримці Києва.

Related video

7 лютого американський президент Джо Байден представить перед Конгресом доповідь "Про стан справ у країні". Питання, пов'язані з Україною та американською економікою, зважаючи на все, будуть головними на порядку денному. Про це повідомляє "Голос Америки".

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі припустив, що голова Білого дому відзначить важливість лідерства США на міжнародній арені, особливо щодо підтримки України, яка протистоїть російському вторгненню. Кірбі уточнив, що Байден, очевидно, також порушить питання про стратегічне суперництво з КНР.

За словами Констанци Штельценмюллер, яка очолює центр США та Європи в Інституті Брукінгса, Байден також матиме можливість задати тон подальшій підтримці Києва з боку західних союзників.

На її думку, зараз країни, які підтримують Україну, стоять на роздоріжжі — ані адміністрація президента США, ані ЄС все ще не зробили остаточного вибору щодо допомоги Києву.

"Чи мають вони йти шляхом обачності, повільного і поступового підвищення градуса, щоб так би мовити "зварити жабу" і уникнути ескалації з боку Путіна? Або вони повинні дозволити Україні зробити великий ривок, щоб запобігти весняному наступу Росії", — пояснила Штельценмюллер, додавши, що у другому випадку Україна може звести нанівець усі територіальні завоювання РФ та відновити повний контроль над своєю територією.

"Зварити жабу", — посилання на науковий експеримент, що проводився в XIX столітті. В його основі припущення, що якщо жабу помістити в окріп, вона вистрибне, але якщо холодна вода буде повільно нагрівається, земноводний гад не помітить небезпеки і звариться повільно.

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що перемога ще не в кишені, оскільки до 24 лютого російські війська атакуватимуть.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал США назвав ключ до перемоги України над РФ. Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес пояснив, що Україна зможе повернути Донбас, але деокупація території Кримського півострова вимагатиме додаткових коштів.