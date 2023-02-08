Для службы "на нуле" и в тылу: военный объяснил возросшие темпы мобилизации в Украине (видео)

По словам капитана 103 бригады теробороны Александра Ганущина, ВСУ нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют работать с прибывающей западной техникой.

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Текущие темпы мобилизации в Украине заметно возросли, если сравнить, как мобилизация проходила еще полгода назад. Связано это с тем, что в планах по мобилизации президента РФ Владимира Путина значатся "огромные цифры". Об этом сообщил капитан 103 бригады теробороны Александр Ганущин, передает "Апостроф TV".

Активная мобилизации в Украине объясняется тем, что ВСУ нужно пополнять личный состав людьми, которые умеют работать с западной техникой, а также для восполнения потерь.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать", — пояснил он, добавив, что, ко всему прочему, нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле.

"Мобилизация однозначно будет продолжена", — уточнил военнослужащий.

[ + – ] Ганущин — о том, кто нужен ВСУ, смотреть с 5:31

Он считает, что власти страны имеют право на то, чтобы принуждать граждан к выполнению закона о мобилизации во время военного положения, несмотря на то, что не все согласны с таким подходом.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое – это принуждение выполнять законы", — отметил военнослужащий.

Он добавил, что закон о мобилизации должен работать, а мобилизационный план — выполняться, поскольку в противном случае те, кто не хотят, могут продолжить жить в другой стране.

Напомним, что юрист рассказал о механизме вручения повесток за границей. В рамках общей мобилизации в Украине дипведомства страны за рубежом должны помогать возвращать украинцев на родину. Однако не разъясняется, как именно.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с военкоматами и учебными центрами ВСУ. Среди последних групп мобилизованных множество таких, что иначе как предательством это не назовешь, считает Антон Колумбет, военнослужащий и заместитель головы Муниципальной стражи Киева.