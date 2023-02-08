Для служби "на нулі" та в тилу: військовий пояснив зростання темпів мобілізації в Україні (відео)

За словами капітана 103 бригади тероборони Олександра Ганущина, ЗСУ потрібні високонавчені, мотивовані бійці, які вміють працювати із західною технікою, що прибуває.

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Поточні темпи мобілізації в Україні помітно зросли, якщо порівняти з тим, як мобілізація проходила ще пів року тому. Пов'язано це з тим, що в планах мобілізації президента РФ Володимира Путіна значаться "величезні цифри". Про це повідомив капітан 103 бригади тероборони Олександр Ганущин, повідомляє "Апостроф TV".

Активна мобілізація в Україні пояснюється тим, що ЗСУ потрібно поповнювати особовий склад людьми, які вміють працювати із західною технікою, а також для поповнення втрат.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до техніки, що приходить, нам потрібні високонавчені, мотивовані бійці, які вміють із нею працювати", — пояснив він, додавши, що, до всього іншого, потрібні люди для тилової служби й для служби на нулі.

"Мобілізацію однозначно буде продовжено", — уточнив військовослужбовець.

[ + – ] Ганущин — про те, хто потрібний ЗСУ, дивитися з 5:31

Він вважає, що влада країни має право на те, щоб примушувати громадян до виконання закону про мобілізацію під час воєнного стану попри те, що не всі погоджуються з таким підходом.

"Іноді сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше — це примус виконувати закони", — зазначив військовослужбовець.

Він додав, що закон про мобілізацію має працювати, а мобілізаційний план виконуватиметься, оскільки в іншому випадку ті, хто не хочуть, можуть продовжити жити в іншій країні.

Нагадаємо, що юрист розповів про механізм вручення повісток за кордоном. У межах загальної мобілізації в Україні дипвідомства країни за кордоном мають допомагати повертати українців на батьківщину. Однак не пояснюється, як саме.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із військкоматами та навчальними центрами ЗСУ. Серед останніх груп мобілізованих безліч таких, що інакше як зрадою це не назвеш, вважає Антон Колумбет, військовослужбовець і заступник голови Муніципальної варти Києва.