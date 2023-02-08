В Молдове начали выдавать повестки: Минобороны выступило с разъяснением (фото)

В обращении оборонное ведомство попросило граждан быть более бдительными из-за возникших манипуляций и спекуляций на данную тему.

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Минобороны Молдовы пытается остановить манипуляции в интернете, вызванные приказами о вызове граждан в военно-территориальные центры. Представители ведомства разъяснили, что военнообязанных мужчин приглашают прийти в военкоматы для уточнения базы данных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Просим граждан быть бдительными в связи с тем, что в последнее время активизировались попытки манипуляций и спекуляций на эту тему", — говорится в сообщении.

Вызовы не имеют никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе, отметили представители Минобороны страны.

Накануне, 7 февраля, в соцсетях жители республики стали размещать повестки с указанием явиться в военкомат, и многие посчитали, что это делается в связи с войной в Украине.

Так выглядит повестка, опубликованная изданием Point:

[ + – ] Повестка в военкомат Молдовы

Напомним, что военнослужащий ВСУ назвал причины ускорения мобилизации в Украине. По утверждениям Александра Ганущина, капитана 103 бригады территориальной обороны, ВСУ требуются хорошо подготовленные, мотивированные бойцы, умеющие обращаться с западной техникой, которая прибывает в Украину.

Ранее Фокус сообщал о выплатах бойцам ВСУ. В Минобороны объяснили порядок получения 30 и 100 тысяч гривен. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, военнослужащие, которые подвозят топливо и продукты к линии разграничения, будут получать выплаты соразмерно времени выполнения задач.