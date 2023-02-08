У Молдові почали видавати повістки: Міноборони виступило з роз'ясненням (фото)

У зверненні оборонне відомство попросило громадян бути пильнішими через маніпуляції і спекуляції на цю тему.

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Міноборони Молдови намагається зупинити маніпуляції в інтернеті, спричинені наказами про виклик громадян до військово-територіальних центрів. Представники відомства роз'яснили, що військовозобов'язаних чоловіків запрошують прийти до військкоматів для уточнення бази даних. Про це повідомляє пресслужба Міноборони країни.

"Просимо громадян бути пильними у зв'язку з тим, що останнім часом активізувалися спроби маніпуляцій і спекуляцій на цю тему", — йдеться у повідомленні.

Виклики не мають жодного стосунку до ситуації з безпекою у регіоні, зазначили представники Міноборони країни.

Напередодні, 7 лютого, у соцмережах жителі республіки почали розміщувати повістки із зазначенням з'явитися до військкомату, і багато хто вважав, що це робиться у зв'язку з війною в Україні.

Так виглядає повістка, опублікована виданням Point:

[ + – ] Повістка у військкомат Молдови

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ назвав причини прискорення мобілізації в Україні. За твердженнями Олександра Ганущина, капітана 103 бригади територіальної оборони, ЗСУ потрібні добре підготовлені, мотивовані бійці, які вміють поводитися із західною технікою, яка прибуває в Україну.

Раніше Фокус повідомляв про виплати бійцям ЗСУ. У Міноборони пояснили порядок отримання 30 та 100 тисяч гривень. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, військовослужбовці, які підвозять паливо та продукти до лінії розмежування, отримуватимуть виплати пропорційно часу виконання завдань.