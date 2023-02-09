"Не можем загонять палками на войну": Зеленский высказался о ситуации с уклонистами в Украине

По словам президента, в войне очень многое зависит от объединения всего общества. В стране есть те, кто "отдыхает" и не готовы исполнять свой воинский долг, но их количество не исчисляется миллионами.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что никто в Украине не будет загонять людей палками на войну, как это происходит в России. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

"Мы не можем поступать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство. Это парадокс. Мы воюем за ценности европейские, и мы хотим быть членом Европейского союза, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей", — подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, очень многое в войне зависит от объединения всех граждан страны. Однако далеко не все в государстве готовы исполнять свой воинский долг.

"К сожалению, есть те, кто "отдыхает". И слава богу, что это не миллионы людей", — прокомментировал он.

Зеленский подчеркнул, что такие проблемы возникают во всех войнах, которые ведутся на планете. В такой ситуации глава государства и остальные граждане должны показывать пример для своих соотечественников.

"Прежде всего, президент своим примером должен показывать, как себя нужно вести. Журналисты должны показывать, где там кто отдыхает. Все это нужно. Это наша общая большая работа", — уточнил он.

При этом политик отметил, что не стоит забывать о том, что именно украинцы смогли остановить агрессора после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако остановить захватчика недостаточно — необходимо довести дело до конца и победить.

Отвечая на вопрос о том, когда вся Украина перейдет в "военное положение" и откажется от проведения увеселительных мероприятий, Зеленский сказал, что людям сложно так долго находится в состоянии войны.

"Большая благодарность воинам. И не только тем воинам, которые находятся на фронтлинии, но и тем, кто воюет внутри государства. Надо работать, поддерживать армию, платить налоги, в том числе. Но люди есть люди, и есть люди, которые устают жить в таком режиме", — добавил глава государства.

Напомним, Фокус в своей статье от 7 февраля рассказывал о продлении военного положения в Украине, а также о том, что это означает для военнообязанных украинцев — кто и где имеет право вручать повестки и какие категории граждан могут получить отсрочку.