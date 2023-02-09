"Не можемо заганяти ціпками на війну": Зеленський висловився про ситуацію з ухилянтами в Україні

За словами президента, у війні дуже багато залежить від об'єднання всього суспільства. У країні є ті, хто "відпочиває" і не готовий виконувати свій військовий обов'язок, але їхня кількість не обчислюється мільйонами.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто в Україні не заганятиме людей палицями на війну, як це відбувається в Росії. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Брюсселі у четвер, 9 лютого.

"Ми не можемо діяти як Росія — заганяти ціпками на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати ми маємо з урахуванням таких цінностей", — наголосив президент.

За словами українського лідера, дуже багато у війні залежить від об'єднання всіх громадян країни. Однак далеко не всі у державі готові виконувати свій військовий обов'язок.

"На жаль, є ті, хто "відпочиває". І слава Богу, що це не мільйони людей", — прокоментував він.

Зеленський наголосив, що такі проблеми виникають у всіх війнах, які ведуться на планеті. У такій ситуації глава держави та решта громадян мають показувати приклад для своїх земляків.

"Передусім, президент своїм прикладом повинен показувати, як поводитися. Журналісти повинні показувати, де там хто відпочиває. Все це потрібно. Це наша спільна велика робота", — уточнив він.

Водночас політик зазначив, що не варто забувати, що саме українці змогли зупинити агресора після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Однак зупинити загарбника недостатньо — необхідно довести справу до кінця та перемогти.

Відповідаючи на запитання про те, коли вся Україна перейде у "воєнний стан" та відмовиться від проведення розважальних заходів, Зеленський сказав, що людям складно так довго перебуває у стані війни.

"Велика подяка воїнам. І не лише тим воїнам, які перебувають на фронті лінії, а й тим, хто воює всередині держави. Треба працювати, підтримувати армію, платити податки, зокрема. Але люди є люди, і є люди, які втомлюються жити у такому режимі", — додав глава держави.

[ + – ] Пресконференція Володимира Зеленського, Урсули фон дер Ляєн та Шарля Мішеля у Брюсселі. Про "ухилянтів" дивитися з 31:26

Нагадаємо, Фокус у своїй статті від 7 лютого розповідав про продовження воєнного стану в Україні, а також про те, що це означає для військовозобов'язаних українців — хто і де має право вручати повістки та які категорії громадян можуть отримати відстрочку.