Есть раненые: прокуратура показала фото с места "прилета" по объекту энергетики под Днепром

По информации правоохранителей, сейчас на месте работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют доказательства новых военных преступлений РФ.

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Криворожская восточная окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за обстрела ВС РФ критической инфраструктуры в Днепропетровской области в ночь на 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Как уточняется, расследование начато в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, сегодня ночью захватчики, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по одному из энергетических объектов Криворожского района.

[ + – ] Последствия "прилетов" в Криворожском районе

В результате атаки два работника предприятия получили ранения.

На местах происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие доказательства военных преступлений россиян.

[ + – ] По факту военного преступления россиян прокуратура начала досудебное расследование

Криворожский район: удар по энергетическому объекту

Сегодня в 7:48 утра глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре района. По его словам, разрушения оказались очень серьезными, на месте происшествия начался пожар.

Вилкул уточнил, что в результате удара пострадал 46-летний работник объекта энергетики.

В самом Кривом Роге "прилетов" не было. Большинство ракет и дронов-камикадзе в Днепропетровской области были сбиты силами ПВО, написал Вилкул.

В Кривом Роге вся важная инфраструктура сегодня продолжила работать в обычном режиме. На маршруты вышло 80% городского электротранспорта.

Позже глава администрации сообщил жителям еще о нескольких волнах обстрелов. по его словам, энергетики задействовали превентивные отключения электроэнергии в городе, чтобы избежать аварий на подстанциях в случае попаданий.

Напомним, в ночь на 10 февраля Россия вновь атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрел попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области, а также город Харьков.