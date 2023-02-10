Є поранені: прокуратура показала фото з місця прильоту по об'єкту енергетики під Дніпром

За інформацією правоохоронців, зараз на місці працюють прокурори, слідчі й експерти, які фіксують докази нових воєнних злочинів РФ.

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Криворізька східна окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл ЗС РФ критичної інфраструктури на Дніпропетровщині в ніч проти 10 лютого. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Як уточнюється, розслідування розпочато у межах кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, сьогодні вночі загарбники, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів Криворізького району.

[ + – ] Наслідки "прильотів" у Криворізькому районі

Унаслідок атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.

На місцях події нині перебувають прокурори, слідчі й експерти, які фіксують докази воєнних злочинів росіян.

[ + – ] За фактом воєнного злочину росіян прокуратура розпочала досудове розслідування

Криворізький район: удар по енергетичному об'єкту

Сьогодні о 7:48 ранку голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі району. За його словами, руйнування виявилися дуже серйозними, на місці події почалася пожежа.

Вілкул уточнив, що внаслідок удару постраждав 46-річний працівник об'єкту енергетики.

У самому Кривому Розі "прильотів" не було. Більшість ракет і дронів-камікадзе на Дніпропетровщині були збиті силами ППО, написав Вілкул.

У Кривому Розі вся важлива інфраструктура сьогодні продовжила працювати у звичайному режимі. На маршрути вийшло 80% міського електротранспорту.

Пізніше глава адміністрації повідомив мешканцям ще про кілька хвиль обстрілу. За його словами, енергетики задіяли превентивні відключення електроенергії в місті, щоб уникнути аварій на підстанціях у разі влучень.

Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого Росія знову атакувала населені пункти України ракетами. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька області й місто Харків.