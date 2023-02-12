"Нужно иметь господство в Черном море": Резников спрогнозировал, смогут ли ВС РФ захватить Одессу

Россия не сможет захватить Одессу и регион, поскольку потеряла господство в Черном море. ВСУ лишили россиян возможности масштабного контрнаступления с юга, считает Алексей Резников.

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Об этом министр обороны Украины сказал во время пресс-конференции в Одессе, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство в Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В частности, после успешного применения украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса", — сказал министр обороны.

Он добавил, что захватить регион с суши у оккупантов раньше не получилось благодаря действиям Сил обороны. Сейчас ВС РФ отброшены на левый берег Днепра, где мощным защитным барьером стало, в частности, уничтожение переправ.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", — сказал Резников.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ удачно охотятся на технику оккупантов под Бахмутом, из-за этого они не могут ее использовать в полной мере. Здесь оккупанты больше полагаются на живую силу и действуют тактикой малых групп, которые пытаются подойти к позициям Сил обороны и завязать ближний бой.

По сообщению Института изучения войны, ВСУ перехватили инициативу в армии РФ под Угледаром благодаря перебрасыванию резервов на этот участок фронта.