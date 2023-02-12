"Треба мати панування в Чорному морі": Резніков спрогнозував, чи зможуть ЗС РФ захопити Одесу

Росія не зможе захопити Одесу та регіон, оскільки втратила панування в Чорному морі. ЗСУ позбавили росіян можливості масштабного контрнаступу з півдня, вважає Олексій Резніков.

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Про це міністр оборони України сказав під час пресконференції в Одесі, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. Зокрема, після успішного застосування українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу", — сказав міністр оборони.

Він додав, що захопити регіон із суходолу в окупантів раніше не вийшло завдяки діям Сил оборони. Зараз ЗС РФ відкинуті на лівий берег Дніпра, де потужним захисним бар'єром стало зокрема знищення переправ.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", — сказав Резніков.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вдало полюють на техніку окупантів під Бахмутом, через це вони не можуть її використовувати у повній мірі. Тут окупанти більше покладаються на живу силу і діють тактикою малих груп, які намагаються підійти до позицій Сил оборони і зав'язати ближній бій.

За повідомленням Інституту вивчення війни, ЗСУ перехопили ініціативу у армії РФ під Вугледаром завдяки перекиданню резервів на цю ділянку фронту.