"Февраль будет решающим". ГУР опубликовало разговор российского военного с женой

Вначале мобилизованный мрачно отмечает, что у него два варианта попасть домой: или в гробу, или "когда все закончится".

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Главное управление разведки Украины опубликовало перехват разговора российского военного с женой, в котором он говорит, что в отпуск его могут отпустить только через полгода, а потом заявляет, что "февраль будет решающим месяцем". Аудиозапись разговора россиянина появилась на Telegram-канале ГУР.

Вначале разговора мобилизованный печально сообщает жене, что они нескоро увидятся. Так как никого в отпуск отправлять не собираются. Он отмечает, что не отпускают контрактников и мобилизованных, жалуясь, что всех заставляют подписывать контракт.

"По мобилизованным сказали, через полгода, может через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. Даже контрактников не хотят отпускать", — далее мобилизованный говорит, что Вова (Владимир Путин – ред.) хочет набрать большую армию и "это дело уже началось, увеличивание армии".

Также он отмечает, что именно февраль будет решающим месяцем.

"Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", — говорит оккупант.

[ + – ] ГУР перехватило разговор российского оккупанта с женой Фото: Facebook ГУР

И завершает разговор мрачным прогнозом о том, что у него теперь два пути попасть домой: "один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду", — говорит он жене.

Где был записан разговор, когда и откуда родом мобилизованный, чей разговор был перехвачен – не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что многие российские мобилизованные самовольно возвращаются домой, проще говоря, дезертируют. Так, 42-летний житель Санкт-Петербурга 8 февраля он самовольно покинул военную часть, которая дислоцируется в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом.

По словам его сослуживцев, мужчина им рассказал, что собирается вернуться домой через Ростовскую область. Теперь его ищут в трех областях РФ — Белгородской, Ростовской и Воронежской.