"Лютий буде вирішальним". ГУР опублікувало розмову російського військового з дружиною

Спочатку мобілізований похмуро зазначає, що має два варіанти потрапити додому: або в труні, або "коли все закінчиться".

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Головне управління розвідки України опублікувало перехоплення розмови російського військового з дружиною, де він каже, що у відпустку його можуть відпустити лише за пів року, а потім заявляє, що "лютий буде вирішальним місяцем". Аудіозапис розмови росіянина з'явився на Telegram-каналі ГУР.

На початку розмови мобілізований сумно повідомляє дружині, що вони не скоро побачаться, бо нікого у відпустку відправляти не збираються. Він зазначає, що не відпускають контрактників і мобілізованих, скаржачись, що всіх змушують підписувати контракт.

"Щодо мобілізованих сказали, через пів року, може, через рік відпустять у відпустку, можливо, когось, а так до кінця військової операції. Навіть контрактників не хочуть відпускати", — далі мобілізований каже, що Вова (Володимир Путін — ред.) хоче набрати велику армію і "ця справа вже почалася, збільшення армії".

Також він зазначає, що саме лютий буде вирішальним місяцем.

"Хлопці кажуть, що в лютому місяці буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку скрізь підігнали, хо*ли підігнали скрізь техніку. Буде, напевно, вирішальний місяць. Або ми всіх переможемо, або ми обіс*емся, і буде продовження війни", — каже окупант.

[ + – ] ГУР перехопило розмову російського окупанта з дружиною Фото: Facebook ГУР

І завершує розмову похмурим прогнозом про те, що в нього тепер два шляхи потрапити додому: "один шлях — це в труні, і другий — наприкінці всієї війни, коли вона закінчиться, можливо, прийду", — каже він дружині.

Де була записана розмова, коли та звідки родом мобілізований, чия розмова була перехоплена — не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що багато російських мобілізованих самовільно повертаються додому, простіше кажучи, дезертують. Так, 42-річний житель Санкт-Петербурга 8 лютого він самовільно залишив військову частину, що дислокується на Луганщині, прихопивши із собою АК-74 з боєкомплектом.

За словами його товаришів зі служби, чоловік їм розповів, що збирається повернутися додому через Ростовську область. Тепер його шукають у трьох областях РФ — Бєлгородській, Ростовській і Воронезькій.