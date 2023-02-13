Николаевские десантники показали, как срывают "наступательный потенциал" оккупантов (видео)

Украинские десантники запугивают российских оккупантов с воздуха так, что те передумывают не только наступать, но и воевать вообще.

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Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ активно применяют дроны для того, чтобы уничтожать оккупантов. Видео своей успешной работы с воздуха они выложили в Сети.

"Мы убедились, что применение дронов для нанесения предварительного огневого поражения противника имеет хороший эффект, ведь иногда помогает сорвать его наступательный потенциал. Поэтому мы активно пользуемся этим способом ведения оборонных действий", — объясняют николаевские десантники.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники с воздуха прицельно бросают на позиции оккупантов гранаты. Благодаря попаданиям противник, понеся потери, замедляет свое продвижение, а затем и вообще останавливается.

"Дальнейшее применение артиллерии заставляет оккупантов не просто отказаться от своих агрессивных намерений, а бежать, бросив оружие и своих раненых", — говорят украинские защитники.

На Донетчине в районе города Угледар благодаря ВСУ в ВС РФ стало на одну элитную бригаду меньше. Украинские защитники под Угледаром почти полностью уничтожили вражескую бригаду элитных морпехов. Об этом в интервью Politico, 12 февраля, рассказал начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Ранее Фокус сообщал, что под Бахмутом украинские пограничники уничтожили 4 подразделения оккупантов, пытавшихся штурмовать их позиции. Сначала украинские защитники попали в их дрон, лишив их "глаз", а затем и перебили вражеских горе-штурмовиков.