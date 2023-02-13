Миколаївські десантники показали, як зривають "наступальний потенціал" окупантів (відео)

Українські десантники залякують окупантів з повітря так, що ті передумують не лише наступати, а й воювати взагалі.

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Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ активно застосовують дрони для того, щоб знищувати окупантів. Відео своєї успішної роботи з повітря вони виклали в мережі.

"Ми переконались, що застосування дронів для завдання попереднього вогневого ураження противника має хороший ефект, адже іноді допомагає зірвати його наступальний потенціал. Тому ми активно користуємось цим способом ведення оборонних дій", — пояснюють миколаївські десантники.

На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники з повітря прицільно кидають на позиції окупантів гранати. Завдяки влучанням противник, зазнавши втрат, уповільнює своє просування, а потім і взагалі зупиняється.

"Подальше застосування артилерії змушує окупантів не просто відмовитись від своїх агресивних намірів, а тікати, кинувши зброю і своїх поранених", — кажуть українські захисники.

На Донеччині в районі міста Вугледар завдяки ЗСУ у ЗС РФ стало на одну елітну бригаду менше. Українські захисники під Вугледаром майже повністю знищили ворожу бригаду елітних морпіхів. Про це в інтерв'ю Politico, 12 лютого, розповів начальник об’єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

Раніше Фокус повідомляв, що під Бахмутом українські прикордонники знищили 4 підрозділи окупантів, які намагалися штурмувати їхні позиції. Спочатку українські захисники поцілили у їхній дрон, позбавивши їх "очей", а потім і перебили ворожих горе-штурмовиків.