У них хватает проблем: в НАТО заявили, что у РФ нет "ни сил, ни желания" воевать с блоком

По словам Мирчи Джоане, блок НАТО сильнее России "во всех аспектах", однако странам нужно действовать осторожно во избежание прямой конфронтации или эскалации. Также он добавил — помощь Украине ускоряет завершение войны.

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У России нет желания вступать в прямую конфронтацию со странами НАТО, поскольку она проигрывает по всем параметрам блоку, несмотря на все заявления Москвы. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на Мюнхенской конференцией по безопасности в Берлине, сообщает корреспондент "Укринформа".

Он отметил, что у России сейчас достаточно проблем в Украине, поэтому в Москве не хотят получить их еще больше. Джоане заявил, что блок НАТО намного сильнее России "во всех аспектах", не говоря уже о том, что страны Альянса производят 55% мирового ВВП.

Вместе с тем заместитель генсека НАТО отметил, что страны Альянса будут действовать осторожно, чтобы избежать прямой конфронтации или эскалации конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не должно лично принимать участие в войне в Украине, но обязано сделать все возможное, чтобы российские войска потерпели поражение.

"Чем больше мы будем помогать сейчас, тем скорее завершится война, тем скорее закончатся преступления и страдания", — сказал он. Вместе с тем он признал, что этот процесс может затянуться.

Кроме того, Джоане заявил, что помощь Украине обозначит будущее для региона и всего мира.

"Борьба Украины — также наша борьба, ведь на кону стоит вопрос, как будут в дальнейшем жить страны мира, и смогут ли они сами выбирать свое будущее", — сказал он.

Заместитель генсека НАТО отметил, что мир должен базироваться на предполагаемых нормах и безопасности, а не превращаться в джунгли. Эта война определяет в целом, как мировой порядок будет выглядеть в дальнейшем.

Он также призвал другие страны перестать покупать оружие у России и обучать там своих офицеров, поскольку "запас российской репутации как военной супердержавы сильно упал".

Ранее Фокус сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 февраля в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что не видно никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готовится к миру. Поэтому главы оборонных ведомств стран Альянса 14 февраля обсудят просьбу Украины о предоставлении истребителей западного образца.

Кроме того, мы информировали, что страны НАТО планируют значительно расширить запас боеприпасов, которые стали сильно истощены из-за российской агрессии против Украины и поставок вооружений Киеву.