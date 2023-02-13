В НАТО хотят увеличить запасы снарядов, которые истощились из-за войны в Украине, — Reuters

В Альянсе заявили, что если бы Европа боролась с Россией, то у некоторых стран боеприпасы закончились бы через несколько дней.

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Страны НАТО планируют значительно расширить запас боеприпасов, которые стали сильно истощены из-за российской агрессии против Украины и поставок вооружений Киеву. Об этом сообщает издание Reuters.

В сообщении указывается, что многие страны НАТО не имели на своих складах достаточного количества для целевых показателей Альянса боеприпасов еще до начала войны в Украине. Многие официальные лица были уверены, что в Европе больше не будет войн по типу той, которая происходит в Украине.

Поставки вооружений в Украину выявили серьезные бреши в эффективности, скорости и работе цепочек снабжения. Украинские военные в день могут тратить до 10 тысяч снарядов, к чему не были готовы в НАТО.

"Если бы Европа боролась с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы через несколько дней", — сказал европейский дипломат.

Чиновник НАТО на правах анонимности сообщил изданию, что Альянс завершил внеочередное обследование оставшихся запасов боеприпасов. Он заявил, что проверка выявила, что союзники в большинстве своем не выполняли цели по производству боеприпасов, которые ставили в Альянсе. Из-за войны в Украине запасы боеприпасов стали еще меньше, поэтому страны НАТО должны будут повысить производство, чтобы довести уровень запасов до стандартов блока.

"Я не обязательно думаю, что в течение следующего года уровень наших запасов значительно возрастет. Любые дополнительные запасы, которые у нас будут, будут направлены в Украину", — отметил представитель НАТО.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 13 февраля несколько интернет-ресурсов, принадлежащих НАТО, подверглись активной хакерской атаке, сотрудники кибербезопаности выяснили, что за атакой стоит российская группировка.

11 февраля координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что российская армия еще не начинала большое наступление в Украине, но с наступлением весны боевые действия могут усилиться.