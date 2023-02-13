У НАТО хочуть збільшити запаси снарядів, що виснажилися через війну в Україні, — Reuters

В Альянсі заявили, що якби Європа боролася з Росією, то в деяких країн боєприпаси закінчилися б через кілька днів.

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Країни НАТО планують значно розширити запас боєприпасів, які стали виснаженими через російську агресію проти України та постачання озброєнь Києву. Про це повідомляє видання Reuters.

У повідомленні зазначається, що багато країн НАТО не мали на своїх складах достатньої кількості цільових показників Альянсу боєприпасів ще до початку війни в Україні. Багато офіційних осіб були впевнені, що в Європі більше не буде війн на кшталт тієї, що відбувається в Україні.

Постачання озброєнь в Україну виявили серйозні проломи в ефективності, швидкості та роботі ланцюжків постачання. Українські військові за день можуть витрачати до 10 тисяч снарядів, до чого не були готові в НАТО.

"Якби Європа боролася з Росією, у деяких країн закінчилися б боєприпаси за кілька днів", — сказав європейський дипломат.

Чиновник НАТО на правах анонімності повідомив виданню, що Альянс завершив позачергове обстеження запасів боєприпасів, що залишилися. Він заявив, що перевірка виявила, що союзники здебільшого не виконували мети з виробництва боєприпасів, які ставили в Альянсі. Через війну в Україні запаси боєприпасів стали ще меншими, тому країни НАТО повинні будуть підвищити виробництво, щоб довести рівень запасів до стандартів блоку.

"Я не обов'язково думаю, що протягом наступного року рівень наших запасів значно зросте. Будь-які додаткові запаси, які ми матимемо, будуть спрямовані в Україну", — зазначив представник НАТО.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 13 лютого кілька інтернет-ресурсів, що належать НАТО, зазнали активної хакерської атаки, співробітники кібербезпеки з'ясували, що за атакою стоїть російське угруповання.

11 лютого координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що російська армія ще не розпочинала великого наступу в Україні, але з настанням весни бойові дії можуть посилитися.