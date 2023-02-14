"Подсмотрели в пайках НАТО": в Крыму хвастаются созданием "сухого душа" для ВС РФ (фото)

Российские СМИ пишут об "инновационной" разработке на оккупированном полуострове. Местные косметологи "придумали" моющие комплекты, которые теперь поставляют на фронт для военных РФ.

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Крымские косметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова рассказали журналистам, что "разработали" для российских военных моющие комплекты, известные как "сухой душ". Об этом пишет российское агентство "РИА Новости Крым".

Сами "разработчицы" признаются, что "подсмотрели идею" в пайках НАТО.

"Идею мы подсмотрели в натовских пайках. Такими американцы снабжают ВСУ. А у нас в армии такого не было", — рассказывает Наталья Киселева.

При этом свой продукт крымские косметологи называют "эксклюзивным".

[ + – ] "Армейский душ" от крымчан

По словам Натальи, она попыталась объяснить российскому командиру по телефону, что они готовы поставлять комплекты в армию, однако он не понял, о чем идет речь.

"Он сначала не понял: "Да ты хоть понимаешь, мне его установить негде!" — рассказывает женщина.

Как говорят косметологи, сначала они отправляли на фронт губки в наборах для ухода за лежачими больными, причем испытывали их на себе и на своих детях. Однако приходилось покупать зарубежные наборы, так как российские губки оказались плохими даже для использования в таких целях.

[ + – ] Статья о "сухом душе" в Крыму

Сейчас они посылают на фронт около 5 тыс. комплектов "сухих душей" в месяц. На упаковках, фотографии которых опубликованы в статье, написано:

"Русский солдат — чистый солдат! Чист душой! Чист помыслами! Чист телом".

В статье подчеркивается, что женщины не запатентовали свое "изобретение".

"Сухой душ" — гигиеническое средство для процедур при отсутствии доступа к водопроводу. Это может быть пенная рукавица или губка, для использования которой достаточно 50 мл воды. После процедур тело достаточно протереть полотенцем, ополаскивать не надо.

Напомним, в январе агентство Reuters рассказало о прокремлевских активиста в Германии, которые передавали деньги на снаряжение для ВС РФ. По данным журналистов, супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд передали офицеру из России 500 евро на оборудование для российских военных.