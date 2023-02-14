"Підглянули в пайках НАТО": у Криму хваляться створенням "сухого душу" для ЗС РФ (фото)

Російські ЗМІ пишуть про "інноваційну" розробку на окупованому півострові. Місцеві косметологині "вигадали" мийні комплекти, які тепер постачають на фронт для військових РФ.

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Кримські косметологині Наталія Кисельова та Катерина Куксова розповіли журналістам, що "розробили" для російських військових мийні комплекти, відомі як "сухий душ". Про це пише російське агентство "РИА Новости Крым".

Самі "розробниці" зізнаються, що "підглянули ідею" в пайках НАТО.

"Ідею ми підглянули в натовських пайках. Такими американці постачають ЗСУ. А у нас в армії такого не було", — розповідає Наталія Кисельова.

Водночас свій продукт кримські косметологині називають "ексклюзивним".

[ + – ] "Армійський душ" від кримчан

За словами Наталії, вона спробувала пояснити російському командиру телефоном, що вони готові постачати комплекти в армію, проте він не зрозумів, про що йдеться.

"Він спочатку не зрозумів: "Та ти хоч розумієш, мені його встановити ніде!" — розповідає жінка.

Як кажуть косметологи, спочатку вони відправляли на фронт губки в наборах для догляду за хворими, водночас випробовували їх на собі та на своїх дітях. Однак доводилося купувати закордонні набори, оскільки російські губки виявилися поганими навіть для використання з цією метою.

[ + – ] Стаття про "сухий душ" у Криму

Наразі вони посилають на фронт близько 5 тис. комплектів "сухих душів" на місяць. На упаковках, фотографії яких опубліковано в статті, написано:

"Російський солдат — чистий солдат! Чистий душею! Чистий помислами! Чистий тілом".

У статті наголошується, що жінки не запатентували свій "винахід".

"Сухий душ" — гігієнічний засіб для процедур за відсутності доступу до водопроводу. Це може бути пінна рукавиця або губка, для використання якої достатньо 50 мл води. Після процедур тіло досить протерти рушником, обполіскуватися не треба.

Нагадаємо, в січні агентство Reuters розповіло про прокремлівських активістів у Німеччині, які передавали гроші на спорядження для ЗС РФ. За даними журналістів, подружжя Олена Колбаснікова та Макс Шлюнд передали офіцеру з Росії 500 євро на обладнання для російських військових.