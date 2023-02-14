ВСУ нанесли удар по "съемочной площадке" бойцов ЧПК "Вагнер" в Красной Горе (видео)

Российские оккупанты выстроились для удачного кадра на фоне указателя, но украинские защитники выстрелами свернули вражеские съемки.

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В Донецкой области в районе поселка Красная Гора ВСУ испортили съемки "вагнеровцам". Те как раз пытались записать кадр своей "победы" на фоне знака въезда в населенный пункт, когда по ним начался обстрел. Видео выложили в телеграмм-канале "Ищи своих", который ведут украинские журналисты Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко.

На кадрах видно, как группа оккупантов выстроилась в красивую строчку для эффектного кадра на фоне дорожного знака "Красная Гора". Один из них уже начал произносить первые слова о том, как удачно они заняли здесь позиции.

Впрочем, за секунду ВСУ устроили российским захватчикам в районе импровизированной площадки звуковые спецэффекты — взрывы и обстрелы.

По сообщению городского головы Мелитополя Ивана Федорова от 13 февраля, в город в последние дни начали прибывать бойцы ЧПК "Вагнер". Их расквартируют в домах местных жителей.

Разведка Великобритании в отчете от 14 февраля сообщила, что за последние три дня штурмовые отряды ЧПК "Вагнер" продвинулись на северной окраине Бахмута и в поселке Красная Гора.