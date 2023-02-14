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ЗСУ завдали удар по "знімальному майданчику" бійців ПВК "Вагнер" у Червоній Горі (відео)

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"Вагнерівці" на Донеччині

Російські окупанти вишикувалися для вдалого кадру на тлі дороговказу, але українські захисники пострілами звернули ворожі зйомки.

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На Донеччині в районі селища Червона Гора ЗСУ зіпсували кадри "вагнерівцям". Ті саме намагалися записати відео своєї "перемоги" на тлі знака в'їзду в населений пункт коли поблизу них почався обстріл. Відео виклали в телеграм-каналі "Ищи своих", який ведуть українські журналісти Володимир Золкін та Дмитро Карпенко.

На кадрах видно, як група окупантів вишикувалася в красивий рядочок для ефектного кадру на тлі дорожнього знаку "Червона Гора". Один з них вже почав вимовляти перші слова про те, як вдало вони тут зайняли позиції.

Втім за секунду ЗСУ влаштували російським загарбникам в районі імпровізованого майданчика звукові спецефекти — вибухи і обстріли.

За повідомленням міського голови Мелітополя Івана Федорова від 13 лютого, до міста останніми днями почали прибувати бійці ПВК "Вагнер". Їх розквартировують у будинках місцевих жителів.

Розвідка Великобританії у звіті від 14 лютого повідомила, що протягом останніх трьох днів штурмові загони ПВК "Вагнер" просунулися на північній околиці Бахмута і в селищі Червона Гора.